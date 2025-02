„Das Kapitel mit der FPÖ ist hiermit geschlossen“

„Wir sind oft über unseren Schatten gesprungen“, erklärt Christian Stocker das Aus von Blau-Schwarz. Gespießt habe es sich am Ende an einem freiheitlichen Innenminister: „Wir wurden im In- und Ausland davor gewarnt.“ Schuld am Aus seien aber nicht die Freiheitlichen, sondern Herbert Kickl, so der ÖVP-General sinngemäß.