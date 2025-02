Der „Volkskanzler“-Traum platzte am letzten Meter

Kickl, der vor der Machtübernahme in der Partei lange Zeit als Mann der zweiten Reihe galt, schaffte seinen Aufstieg mit einem strammen Kurs nach rechts. Früh erkannte er, dass man aktuell politisch sehr weit gehen kann, ohne den Wählerzuspruch zu verlieren. Während seine Vorgänger an der FPÖ-Spitze noch versuchten, in die politische Mitte vorzudringen, schob Kickl die Freiheitlichen immer weiter nach rechts. Eine wissenschaftlich mäßig fundierte Corona-Politik nützte ihm, lange fehlende inhaltliche Konzepte schadeten rein gar nichts. Dazu erweiterte er das freiheitliche Themenfeld gekonnt um Rechtsaußen-Punkte wie Kritik am Klimaschutz, wetterte gegen „Wokeness“ und „Genderwahn“ und hielt auch in Sachen Russland und Ukraine einen deutlich anderen Kurs als die übrigen Parteien.