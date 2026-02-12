Volksanwalt überprüft jetzt umstrittenen „Deal“

„Komme sonst nicht zur Garage“

„Ich benütze die Zufahrt seit mehr als 40 Jahren, komme auf andere Weise gar nicht zur Garage. Außerdem haben wir damals bei den Aufschließungskosten für das öffentliche Straßenstück kräftig mitgezahlt“, ärgert sich L., die auf ihre Zufahrt gar nicht verzichten könnte. „Auf diesem Weg muss ja auch immer ein Lkw zufahren, der mir das Brennholz für die Zentralheizung anliefert.“