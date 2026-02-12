Oberste Richter haben beim Quaken das letzte Wort

„Anti-Frosch-Zaun“ sollte bleiben

Bekanntlich haben Karin und Wolfgang Knoll, denen der Schwimmteich, der von Fröschen besiedelt wurde, gehört, schon etwa 35.000 Euro Anwaltshonorare bezahlt und müssen jetzt weitere Kosten fürchten – eine Rechtsschutzversicherung besteht nicht. Die Zusage nach dem „Sieg“ am Landesgericht Linz, einen bereits errichteten „Anti-Frosch-Zaun“ stehenzulassen, um weiteren Zuzug zu verhindern, war dem genervten Nachbarn zu wenig. Ihm geht es bei der Klage um die Reduzierung des nächtlichen Lärms.