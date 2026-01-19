Diese Folgen hat das „Froschkonzert“-Urteil

Turandot – eine Rächerin mit heutigen Zügen
Die Wehrhaftigkeit eines Ehepaares aus Oberösterreich dürfte weitreichende Folgen haben. Zumindest für alle, die sich im Sommer wieder über das laute Gequake vom Teich des Nachbarn aufregen. Denn ein Urteil im Froschkonzert-Streit könnte zum Präzedenzfall werden.
„Jetzt haben Sie mir mit dieser Nachricht den Tag versüßt“, freute sich Karin Knoll (63) aus Pasching am Montagmorgen über den Anruf der „Krone“, bei dem sie erfuhr, dass die Frösche in ihrem Schwimmteich weiter quaken dürfen – so laut sie wollen! Denn sie hatte so vom Urteil des Landesgerichts Linz erfahren.
