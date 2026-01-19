Diese Folgen hat das „Froschkonzert“-Urteil

„Jetzt haben Sie mir mit dieser Nachricht den Tag versüßt“, freute sich Karin Knoll (63) aus Pasching am Montagmorgen über den Anruf der „Krone“, bei dem sie erfuhr, dass die Frösche in ihrem Schwimmteich weiter quaken dürfen – so laut sie wollen! Denn sie hatte so vom Urteil des Landesgerichts Linz erfahren.