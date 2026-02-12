Verteidiger: „Zwecke des Strafvollzugs gefährdet“

In der Debatte um dringend notwendige Änderungen im heimischen Strafvollzug melden sich jetzt Österreichs Strafverteidiger zu Wort. Wie berichtet, platzen die Gefängnisse im Land aus allen Nähten, die Überbelegung liegt aktuell bei 108 Prozent. Missstände, Personalmangel und steigende Suizidzahlen machen der Justiz zu schaffen. Der Fall um den Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg sorgt für Bestürzung.