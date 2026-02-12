Verteidiger: „Zwecke des Strafvollzugs gefährdet“

Aufgrund der Missstände und der Überbelegung in heimischen Häfen fordern renommierte Anwälte rasche Reformen. Auch sie machen sich für die automatische bedingte Entlassung nach Verbüßung der Hälfte der Strafzeit bei Haftstrafen von bis zu einem Jahr stark.
In der Debatte um dringend notwendige Änderungen im heimischen Strafvollzug melden sich jetzt Österreichs Strafverteidiger zu Wort. Wie berichtet, platzen die Gefängnisse im Land aus allen Nähten, die Überbelegung liegt aktuell bei 108 Prozent. Missstände, Personalmangel und steigende Suizidzahlen machen der Justiz zu schaffen. Der Fall um den Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg sorgt für Bestürzung.
Eine massive räumliche und zahlenmäßige Überbelegung der Justizanstalten ist evident.
Anwalt Philipp Wolm
Bild: www.kw-anwaelte.com/
Sicherheit und Resozialisierung
Mit der Fußfessel-Erweiterung und dem Wegfall generalpräventiver Voraussetzungen für die bedingte Entlassung gab es zuletzt Reformen, die auch von der Vereinigung Österreichischer Strafverteidiger (VÖStV) begrüßt werden. „Dennoch ist eine massive räumliche und zahlenmäßige Überbelegung der Justizanstalten evident“, sagt deren Präsident Philipp Wolm. Die Zwecke des Strafvollzugs – Sicherheit und Resozialisierung – seien gefährdet.
Mehr Ressourcen für die Justizwache
Die Vereinigung, der rund 400 Strafverteidiger und Strafverteidigerinnen angehören, fordert daher von der Regierung weitere Schritte, allen voran die automatische bedingte Entlassung nach Verbüßung der Hälfte der Strafzeit bei (Rest-)Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr. „Kurze Freiheitsstrafen sollten generell vermieden werden“, so Wolm.
Weitere Forderungen sind die Forcierung der Fußfessel sowie der Ausbau der Unterstützungsleistungen zur Resozialisierung vorzeitig Entlassener. „Es braucht auch mehr Ressourcen für den Justizwachkörper“, sind sich die Strafverteidiger einig.
