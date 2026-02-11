AMS-Chefin: „Unser Budget ist nicht ausreichend“

Langzeitarbeitslosigkeit stark gestiegen

Fokussieren will sich das AMS Oberösterreich heuer unter anderem auf junge Erwachsene und Langzeitarbeitslose – ihre Zahl stieg im Jahresvergleich von niedrigem Niveau aus zuletzt um 31 Prozent stark an, siehe Grafik unten. Unter diesen insgesamt knapp 10.000 Oberösterreichern, die seit mehr als einem Jahr auf Jobsuche sind, befinden laut Schmidt jedoch auch 3500 bis 4000 Menschen, die wegen „multipler Einschränkungen“ (etwa gesundheitlicher Natur) auch in Zeiten der Hochkonjunktur nur schwer vermittelbar sind.