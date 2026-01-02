Erstmals seit Monaten wieder weniger Arbeitslose

Knapp 46.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher waren im Dezember beim AMS vorgemerkt – um 0,5 Prozent weniger als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Damit ist das Land ob der Enns das einzige Bundesland mit einer rückläufigen Arbeitslosigkeit. Insgesamt beträgt die Arbeitslosenquoten hierzulande 6,3 Prozent – der Österreich-Schnitt liegt bei 8,4 Prozent. In Tirol (4,5 Prozent), Salzburg (4,7 Prozent) und Vorarlberg (6,1 Prozent) ist die Quote niedriger – diese Bundesländer sind jedoch auch stark im Wintertourismus.