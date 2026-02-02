Plus bei Langzeitarbeitslosen weiterhin ungebremst

Handel bleibt Sorgenkind

Alles in allem setzt sich am Arbeitsmarkt der Trend vom Ende des vergangenen Jahres fort. In den Bereichen Produktion in Arbeitskräfteüberlassung ist die Entwicklung positiv. Vor allem die wieder zunehmende Überlassung von Arbeitskräften gilt als Frühindikator für eine Erholung der Wirtschaft. Dem gegenüber steht der Handel: „Weiterhin spürbar ist der Zuwachs der Arbeitssuchenden im Handel, dies spiegelt sich auch im Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit wider“, sagt Litzlbauer.