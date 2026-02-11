Bankomat gesprengt: Vereinsgebäude in Brand

Stars beim traditionellen Lunch der Nominierten
Oscar-Vorgeschmack
Die nächste Bankomatsprengung in Niederösterreich: Dieses Mal schlugen Unbekannte im beschaulichen Maria Laach am Jauerling im Bezirk Krems zu. In dem Vereinsgebäude, in dem der Geldautomat aufgestellt war, kam es dadurch zu einem Brand.
Gegen 3.30 Uhr riss Mittwochfrüh ein Knall zahlreiche der knapp 900 Einwohner der kleinen Gemeinde aus dem Schlaf. Unbekannte hatten den Bankomat in dem Vereinsgebäude gesprengt. Da unklar war, ob noch weitere Sprengmittel im Gebäude waren, wurde der Entminungsdienst gerufen.
Ausrücken musste auch die Feuerwehr. Durch die Explosion kam es zu einem Brand im Gebäude. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Täter konnten entkommen, eine Alarmfahndung verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.