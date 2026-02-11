Bankomat gesprengt: Vereinsgebäude in Brand

Gegen 3.30 Uhr riss Mittwochfrüh ein Knall zahlreiche der knapp 900 Einwohner der kleinen Gemeinde aus dem Schlaf. Unbekannte hatten den Bankomat in dem Vereinsgebäude gesprengt. Da unklar war, ob noch weitere Sprengmittel im Gebäude waren, wurde der Entminungsdienst gerufen.