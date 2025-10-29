Krems: Bankomatsprenger schlugen erneut zu

Verwüstung im ganzen Land

Wie berichtet, hatten Bankomatsprenger über Monate hinweg die Polizei in Atem gehalten. In ganz Österreich schlugen die Täter zu, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Mehr als zwei Dutzend Bankomaten wurden zum Ziel, der Sachschaden war immer beträchtlich. Im Juli berichtete die Polizei von einem Fahndungserfolg. 14 mutmaßliche Täter konnten festgenommen werden.