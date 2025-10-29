Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Roller geflohen

Krems: Bankomatsprenger schlugen erneut zu

Niederösterreich
29.10.2025 08:39
In der Nacht auf Mittwoch schlugen Unbekannte in Krems zu – sie hatten es auf einen ...
In der Nacht auf Mittwoch schlugen Unbekannte in Krems zu – sie hatten es auf einen Geldautomaten abgesehen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Seit Längerem war Ruhe bezüglich Sprengungen von Bankomaten in ganz Österreich eingekehrt – nun haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch erneut zugeschlagen. Diesmal blieb es beim Versuch, einen Bankomaten im niederösterreichischen Krems in die Luft zu sprengen. Der Sachschaden ist enorm.

0 Kommentare

Die betroffene Bankfiliale wurde bei der Tat kurz nach 3.30 Uhr schwer beschädigt. Die Kriminellen sollen laut Zeugen mit einem Moped oder Roller geflüchtet sein, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Hinweise erbeten
Es dürften zumindest zwei Täter am Werk gewesen sein. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt, die Polizei bat um Hinweise.

Am Mittwoch wurden am Tatort Spuren gesichert. Ein möglicher Zusammenhang mit anderen Bankomatsprengungen, etwa in Wien, werde geprüft, hieß es.

Lesen Sie auch:
14 Gesichter, 14 Festnahmen: Jene zwölf Männer und zwei Frauen wurden bereits geschnappt. Der ...
14 Personen in Haft
Junge Burgenländerin half Bankomat-Sprengern
31.07.2025
Zahlreiche Festnahmen
Massiver Polizeischlag: Bankomat-Bande gesprengt!
31.07.2025
Spur der Verwüstung
Serie setzt sich fort: Bankomat fliegt in die Luft
03.07.2025

Verwüstung im ganzen Land
Wie berichtet, hatten Bankomatsprenger über Monate hinweg die Polizei in Atem gehalten. In ganz Österreich schlugen die Täter zu, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Mehr als zwei Dutzend Bankomaten wurden zum Ziel, der Sachschaden war immer beträchtlich. Im Juli berichtete die Polizei von einem Fahndungserfolg. 14 mutmaßliche Täter konnten festgenommen werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
167.281 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
132.187 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.006 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf