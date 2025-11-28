Bankomatsprenger flüchteten ohne Beute auf Roller

Letzte Sprengung vor einem Monat

Das Landeskriminalamt ermittelt und überprüft dabei auch mögliche Zusammenhänge mit anderen Bankomat-Sprengungen. Erst vor fast genau einem Monat hatten Kriminelle einen Bankomaten mitten in der Kremser Altstadt gesprengt. Auch damals mussten sie ohne Beute fliehen.