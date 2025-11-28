Bankomatsprenger flüchteten ohne Beute auf Roller

Ein lauter Knall hat Freitagfrüh viele Bewohner aus der Gemeinde Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten aus dem Schlaf gerissen. Bankomatsprenger haben in der dortigen Raiffeisen-Filiale zugeschlagen, mussten aber ohne Beute fliehen.
Gegen 2.30 Uhr wurde der Bankomat von vermutlich zwei Tätern gesprengt, die Explosion hat am Gebäude massiven Schaden angerichtet. Geld haben die Unbekannten keines erbeutet, sie entkamen aber mit einem Motorroller.
Letzte Sprengung vor einem Monat
Das Landeskriminalamt ermittelt und überprüft dabei auch mögliche Zusammenhänge mit anderen Bankomat-Sprengungen. Erst vor fast genau einem Monat hatten Kriminelle einen Bankomaten mitten in der Kremser Altstadt gesprengt. Auch damals mussten sie ohne Beute fliehen.
