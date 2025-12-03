Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unheimliche Serie

Bankomatsprengungen: Sechs weitere Täter gefasst

Österreich
03.12.2025 10:01
Vor wenigen Tagen wurde eine Bankfiliale in Aschbach-Markt zerstört.
Vor wenigen Tagen wurde eine Bankfiliale in Aschbach-Markt zerstört.(Bild: LPD NÖ)

Sie hielten mit spektakulären Sprengungen unzähliger Bankomaten das ganze Land in Atem, seit März schlägt die „AG Bankomat“ jedoch gegen die Bankomatsprenger-Banden aus den Niederlanden zurück. Nach einer Festnahmewelle im November wurden am Dienstag erneut sechs Personen festgenommen. 

0 Kommentare

Am Freitag krachte es erneut. In den frühen Morgenstunden wurden die Anwohner der Gemeinde Aschbach-Markt in Niederösterreich aus dem Schlaf gerissen. Die beiden Täter entkamen laut Augenzeugenberichten mit Motorrollern vom Tatort, die Bankfiliale blieb indes völlig verwüstet zurück. Im Bundeskriminalamt weiß man, von wo aus die hochprofessionell agierenden kriminellen Banden agieren. 

Auch im Kremser Stadtzentrum krachte es Ende Oktober.
Auch im Kremser Stadtzentrum krachte es Ende Oktober.(Bild: zVg)

„AG Bankomat“ mit neuem Erfolg
Seit 1. März 2005 werden die Polizeikräfte gebündelt, um der unheimlichen Serie an Bankomatsprengungen in ganz Österreich endlich ein Ende zu setzen. Die „AG Bankomat“ unterstützt dabei die Landeskriminalämter, besteht aus Ermittlern aus Wien, Niederösterreich, der Steiermark, Oberösterreich und Salzburg. Nun konnte die Arbeitsgruppe einen neuen Erfolg für sich verbuchen. 

Zitat Icon

Die Behörden haben die Schlagkraft der österreichischen Justiz einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ)

Bild: Eva Manhart

Unterlagen mit Österreich-Bezug gefunden
Simultan schritten Polizeibehörden in den Niederlanden und auf Malta ein. Insgesamt acht Festnahmeanordnungen wurden ausgestellt, in den Niederlanden waren fünf davon erfolgreich, Beschuldigte im Alter von 19 bis 29 Jahren wurden festgenommen, zwei weitere zur Fahndung ausgeschrieben. Auf Malta wurde indes ein Nordmazedonier (29) das Handwerk gelegt. Laptops, Tablets, SIM-Karten, Täterkleidung, Blitzknallkörper und Unterlagen mit eindeutigem Österreich-Bezug wurden sichergestellt. 

Neben diversen Datenträgern sowie Geld und Gold wurden auch Blitzknallkörper sichergestellt.
Neben diversen Datenträgern sowie Geld und Gold wurden auch Blitzknallkörper sichergestellt.(Bild: SEDLMAIER Patrick (LPD-W-LKA-ED-EB-06-DI))

48 Personen identifiziert, 29 in Haft
Schon im November ging den Behörden ein 36-jähriger Niederländer samt 22.000 Euro in Goldbarren, 6800 Euro Bargeld und diversen Speichermedien ins Netz. Die Polizei identifizierte insgesamt 48 Bankomatsprenger, für die meisten von ihnen gibt es internationale Haftbefehle. Die Zahl der Festnahmen stieg mit 2. Dezember auf insgesamt 29 Personen. „So muss und wird es weitergehen“, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) entschlossen an. 

Lesen Sie auch:
In der Nacht auf Mittwoch schlugen Unbekannte in Krems zu – sie hatten es auf einen ...
Täter auf der Flucht
Krems: Bankomatsprenger schlugen erneut zu
29.10.2025
Erneut zugeschlagen
Bankomatsprenger flüchteten ohne Beute auf Roller
28.11.2025

Dass ab sofort nicht mehr gesprengt wird, glaubt niemand
„Die AG Bankomat ist ein Musterbeispiel erfolgreicher Strafverfolgung“, lobte auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). Im Bundeskriminalamt gibt man sich trotzdem nicht der Illusion hin, dass es ab sofort keine Sprengungen mehr gibt. Bestes Beispiel war der Überfall in Aschbach-Markt vor wenigen Tagen. Immerhin gingen die Täter dort beutelos aus. „Wir werden diese Form der Kriminalität jedenfalls mit voller Entschlossenheit weiter bekämpfen“, betont der Direktor des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer.  

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
297.471 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.584 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.210 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1074 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
789 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
635 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Österreich
Bauern frohlocken
Heurige Gemüseernte fiel besonders gut aus
Unheimliche Serie
Bankomatsprengungen: Sechs weitere Täter gefasst
WWF läuft Sturm
Neuer Krach um Nachtjagd auf geschützte Tiere
Niemand verletzt
Wohl wegen Fahrfehler: Tram in Innsbruck entgleist
Serien-Baummörder
Jagdverband will Ermittlungen der Kripo abwarten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf