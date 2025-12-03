Bankomatsprengungen: Sechs weitere Täter gefasst

Dass ab sofort nicht mehr gesprengt wird, glaubt niemand

„Die AG Bankomat ist ein Musterbeispiel erfolgreicher Strafverfolgung“, lobte auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). Im Bundeskriminalamt gibt man sich trotzdem nicht der Illusion hin, dass es ab sofort keine Sprengungen mehr gibt. Bestes Beispiel war der Überfall in Aschbach-Markt vor wenigen Tagen. Immerhin gingen die Täter dort beutelos aus. „Wir werden diese Form der Kriminalität jedenfalls mit voller Entschlossenheit weiter bekämpfen“, betont der Direktor des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer.