27-Jährige springt auf Autobahn aus fahrendem Pkw

Aus Auto gesprungen

Da sich das Duo aber auf der Autobahn befand, konnte die Ältere das Fahrzeug nicht sofort anhalten und wollte bei der nächsten Abfahrt abfahren. Als sie die Geschwindigkeit verringerte, löste die 27-Jährige den Sicherheitsgurt und sprang bei rund 10 km/h aus dem fahrenden Wagen.