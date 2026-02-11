27-Jährige springt auf Autobahn aus fahrendem Pkw

Ein Streit unter zwei Frauen im Auto war am Dienstagabend völlig eskaliert. Denn eine der Kontrahentinnen wollte sofort das Fahrzeug verlassen, was aber nicht möglich war. Daraufhin ließ sie sich einfach aus der Beifahrertür fallen.
Am Dienstag um 18.25 Uhr war eine Linzerin (32) mit ihrem Auto auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Nord unterwegs. Am Beifahrersitz saß eine 27-jährige Ukrainerin aus Linz. Zwischen den beiden Frauen kam es zum Streit, woraufhin die Jüngere sofort aus dem Pkw aussteigen wollte.
Aus Auto gesprungen
Da sich das Duo aber auf der Autobahn befand, konnte die Ältere das Fahrzeug nicht sofort anhalten und wollte bei der nächsten Abfahrt abfahren. Als sie die Geschwindigkeit verringerte, löste die 27-Jährige den Sicherheitsgurt und sprang bei rund 10 km/h aus dem fahrenden Wagen.
27-Jährige verletzt
Die 32-Jährige hielt daraufhin ihr Auto an, lief zur Verletzten und verständigte die Rettung. Die Ukrainerin wurde zur Kontrolle ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert. Was der Grund für den Streit war, wurde auf Anfrage nicht beantwortet.
