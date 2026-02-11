LIVESTREAM ab 12 Uhr: Austria gegen Sparta Prag

Noch nie hat ein österreichisches Frauen-Team das Halbfinale eines europäischen Bewerbs erreicht. Im Viertelfinal-Hinspiel des UEFA Women’s Europa Cup ist die Austria heute ab 12 Uhr auswärts bei Sparta Prag gefordert. Mit einem guten Ergebnis soll der Grundstein für das Rückspiel nächste Woche in Wien-Favoriten gelegt werden.