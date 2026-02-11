Kombi-Eklat! „Man fühlt sich wie der letzte Macho“

Eric Frenzel, Bundestrainer der deutschen Kombinierer und selbst ehemaliger Olympia-Athlet, kann den Ärger seiner Landsfrauen verstehen. „Da fühlt man sich wie der letzte Macho“, kommentierte der 37-Jährigem das Ausbleiben der Damen-Bewerbe bei den Olympischen Spielen.
Während Vinzenz Geiger und Co. in Predazzo auf Medaillenjagd gehen, müssen die Kombiniererinnen zu Hause bleiben. Die Sportart, so die offizielle Begründung, sei zu jung, um sie ins Olympia-Programm aufzunehmen.
„Im 21. Jahrhundert die Frauen auszuschließen, ist einfach ein No-Go“, ärgerte sich etwa Gesamtweltcupsiegerin Nathalie Armbruster. Auch bei den Herren sorgte die Entscheidung für großes Unverständnis, neben Frenzel äußerte auch Johannes Rydzek scharfe Kritik. „Wir sind ein Team, das im Weltcup umherreist. Während wir jetzt auf die Bühne dürfen, sind sie nicht dabei – das tut schon weh. Ich hoffe und kämpfe dafür, dass sich das bei den nächsten Spielen ändert“, so der 34-Jährige.
„Wäre eine Katastrophe“
DSV-Sportdirektor Horst Hüttel warnt indes: „Die Zukunft dieser Sportart steht auf dem Spiel. Es kann nur heißen: Entweder die Frauen kommen rein, oder die Herren fliegen raus. Für uns wäre es eine Katastrophe, wenn die Disziplin gestrichen wird.“
Für die Kombinierer geht es heute auf die Normalschanze und anschließend über zehn Kilometer auf die Loipe. Neben Johannes Lamparter kämpfen Stefan und Thomas Rettenegger um Edelmetall.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.