Kombi-Eklat! „Man fühlt sich wie der letzte Macho“

„Im 21. Jahrhundert die Frauen auszuschließen, ist einfach ein No-Go“, ärgerte sich etwa Gesamtweltcupsiegerin Nathalie Armbruster. Auch bei den Herren sorgte die Entscheidung für großes Unverständnis, neben Frenzel äußerte auch Johannes Rydzek scharfe Kritik. „Wir sind ein Team, das im Weltcup umherreist. Während wir jetzt auf die Bühne dürfen, sind sie nicht dabei – das tut schon weh. Ich hoffe und kämpfe dafür, dass sich das bei den nächsten Spielen ändert“, so der 34-Jährige.