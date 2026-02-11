Die Festspiele kämpfen um jeden Zentimeter

Auf Regisseur folgt bei Ducks Produktionsleitung
Neuer Import
70 Meter lange Vorhänge werden von Tapeziermeister Thomas Hertl oft auf den Gängen gefertigt – es mangelt an Platz. Die „Krone“ blickte den Menschen hinter den Kulissen des Kulturfestivals über die Schulter.
Zentimeterarbeit ist bei Thomas Hertl und seinem Team der Tapeziererei bei den Salzburger Festspielen gefragt. Das gilt für das Abmessen der Stoffe und noch viel mehr für den knappen Arbeitsplatz, an dem sich Hertl und seine bis zu 20 Kollegen bewegen müssen. „Wir fertigen von traditionellen Polstermöbeln bis hin zu 70 Meter langen Bühnen-Vorhängen alles“, beschreibt Hertl seinen Beruf hinter den Kulissen des Kulturfestivals.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.