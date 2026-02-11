Die Festspiele kämpfen um jeden Zentimeter

Zentimeterarbeit ist bei Thomas Hertl und seinem Team der Tapeziererei bei den Salzburger Festspielen gefragt. Das gilt für das Abmessen der Stoffe und noch viel mehr für den knappen Arbeitsplatz, an dem sich Hertl und seine bis zu 20 Kollegen bewegen müssen. „Wir fertigen von traditionellen Polstermöbeln bis hin zu 70 Meter langen Bühnen-Vorhängen alles“, beschreibt Hertl seinen Beruf hinter den Kulissen des Kulturfestivals.