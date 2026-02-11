1,56 Meter! Basketballerin trotzt fehlender Größe

Zehn Spiele, nur ein Sieg. Die bisherige Saison der Damen der Basketballunion Salzburg in der 2. Bundesliga verläuft miserabel. Samstag (15.30) geht es daheim gegen die Flamesbabes – Drittplatzierter der Liga und damit Favorit gegen die BBU. Warum es heuer eine so schwierige Spielzeit ist, liegt für Lorena Ugljar auf der Hand: „Wir sind ein sehr junges Team. Sehr viele Mädels sind erst 16, 17 Jahre alt, spielen auch in der U19.“ Routinierte Spielerinnen gibt es nur wenige, Ugljar zählt mit 20 Jahren schon zu den Erfahreneren.