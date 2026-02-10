Wer ist die mysteriöse Großspenderin?

Eine mysteriöse Großspenderin spendete der Volkshilfe Wien rund 6.000 hochwertige Kleidungsstücke und Accessoires, die man ab heute in einem Pop Up Store ergattern kann. Krone.tv ging der Frage nach: wer ist die Dame mit dem großen Kleiderschrank und dem guten Herzen?
Im vergangenen Herbst erhielt die Volkshilfe Wien eine außergewöhnliche Spende: Eine anonyme Gönnerin überließ der Organisation rund 6.000 hochwertige Kleidungsstücke und Accessoires. Darunter finden sich exklusive Designerlabels wie Dior, Cerruti, Dolce & Gabbana, Versace oder Jil Sander. Nun kommen die edlen Vintage-Stücke einem guten Zweck zugute und werden verkauft.
Designer-Spende ist Seltenheit
„So eine Spende kommt natürlich nicht alle Tage vor“, sagt Tanja Wehsely, die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. „Wir waren alle aus dem Häuschen.“ Ihr persönliches Highlight aus dem Kleiderschrank der anonymen Spenderin hat sie auch schon auserkoren: eine taupefarbene Jacke von Jil Sander.
Was über die Spenderin bekannt ist
Wer die edle Spenderin ist, bleibt ein Geheimnis. „Wir wissen nur, dass es eine Dame ist, die einen guten Modegeschmack und Schuhgröße 38 hat. Es ist ein bisschen wie bei Aschenputtel“, lacht die Aufsichtsrätin der Volkshilfe Wien, Sonja Kato.
Andrang am ersten Tag enorm
Erhältlich sind die Vintage-Designerstücke von 10. bis 21. Februar im „Not Another Concept Store“ auf der Gumpendorfer Straße 36. Der Andrang war am ersten Tag bereits enorm. Der Erlös kommt den TAV-Betrieben der Wiener Volkshilfe zugute. Der sozialökonomische Betrieb unterstützt jährlich rund 500 Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.
Einen Einblick in das Sortiment sehen Sie im Video-Beitrag oben!
