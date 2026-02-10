Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prada für Volkshilfe

Wer ist die mysteriöse Großspenderin?

Wien
10.02.2026 19:00
Porträt von Katia Wagner
Von Katia Wagner

Eine mysteriöse Großspenderin spendete der Volkshilfe Wien rund 6.000 hochwertige Kleidungsstücke und Accessoires, die man ab heute in einem Pop Up Store ergattern kann. Krone.tv ging der Frage nach: wer ist die Dame mit dem großen Kleiderschrank und dem guten Herzen?

0 Kommentare

Im vergangenen Herbst erhielt die Volkshilfe Wien eine außergewöhnliche Spende: Eine anonyme Gönnerin überließ der Organisation rund 6.000 hochwertige Kleidungsstücke und Accessoires. Darunter finden sich exklusive Designerlabels wie Dior, Cerruti, Dolce & Gabbana, Versace oder Jil Sander. Nun kommen die edlen Vintage-Stücke einem guten Zweck zugute und werden verkauft.

Shoppen für den guten Zweck
Shoppen für den guten Zweck(Bild: krone.tv)

Designer-Spende ist Seltenheit
„So eine Spende kommt natürlich nicht alle Tage vor“, sagt Tanja Wehsely, die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. „Wir waren alle aus dem Häuschen.“ Ihr persönliches Highlight aus dem Kleiderschrank der anonymen Spenderin hat sie auch schon auserkoren: eine taupefarbene Jacke von Jil Sander.

Was über die Spenderin bekannt ist
Wer die edle Spenderin ist, bleibt ein Geheimnis. „Wir wissen nur, dass es eine Dame ist, die einen guten Modegeschmack und Schuhgröße 38 hat. Es ist ein bisschen wie bei Aschenputtel“, lacht die Aufsichtsrätin der Volkshilfe Wien, Sonja Kato.

Der Andrang ist am ersten Tag groß.
Der Andrang ist am ersten Tag groß.(Bild: krone.tv)

Andrang am ersten Tag enorm
Erhältlich sind die Vintage-Designerstücke von 10. bis 21. Februar im „Not Another Concept Store“ auf der Gumpendorfer Straße 36. Der Andrang war am ersten Tag bereits enorm. Der Erlös kommt den TAV-Betrieben der Wiener Volkshilfe zugute. Der sozialökonomische Betrieb unterstützt jährlich rund 500 Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.

Einen Einblick in das Sortiment sehen Sie im Video-Beitrag oben!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
5° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
4° / 5°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
5° / 5°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
5° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.952 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.913 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
182.072 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
948 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Wien
Prada für Volkshilfe
Wer ist die mysteriöse Großspenderin?
Krone Plus Logo
Herkunft unbekannt
Jetzt Ermittlungen nach Fund von radioaktivem Rohr
250 Portionen
Kostenloses Essen: In Klagenfurt wird aufgekocht
Tausende Euro Schaden
Fünf Einbrüche binnen eines Jahres in Asia-Lokal
Nationalbibliothek
Weltmacht Liebe zwischen Bibel und Begehren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf