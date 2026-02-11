Warum eine kleine Lampe Stadt und Nachbarn stört

Stahlriese Voest steigert Gewinn um ein Viertel
Ein geblendeter Nachbar, ein überkorrekter Magistratsmitarbeiter und ein durchaus aufmüpfiger Hausbesitzer. Das sind die drei Hauptakteure einer Posse in Linz, die sich um eine Lampe im sechsten Stock einer Innenstadtwohnung dreht. Die Stadt würde sie am liebsten abdrehen, verfügt aber über keine Handhabe.
„Ich habe geglaubt, es ist der ,Callboy’, und ich bin in einer Comedyshow im Radio. So skurril war dieser Anruf.“ Auch Tage nach dem Telefonat mit einem Magistratsmitarbeiter ist der Linzer Carl Zerrmayr noch immer verblüfft darüber, was ihm sein Gegenüber am anderen Ende der Leitung mitteilte. Er wurde aufgefordert, die einzige Lampe auf der Dachterrasse seines Eckhauses an der Promenade abzudrehen.
