Warum eine kleine Lampe Stadt und Nachbarn stört

„Ich habe geglaubt, es ist der ,Callboy’, und ich bin in einer Comedyshow im Radio. So skurril war dieser Anruf.“ Auch Tage nach dem Telefonat mit einem Magistratsmitarbeiter ist der Linzer Carl Zerrmayr noch immer verblüfft darüber, was ihm sein Gegenüber am anderen Ende der Leitung mitteilte. Er wurde aufgefordert, die einzige Lampe auf der Dachterrasse seines Eckhauses an der Promenade abzudrehen.