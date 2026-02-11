Leistbar Wohnen im Palast: Was es dem Rest bringt

Wirtschaftsbund hält nicht so viel davon

Der Wirtschaftsbund Kitzbühel ließ unmittelbar darauf wissen, dass er von der offiziellen Linie des Landes Tirol, im Landtag vertreten von ÖVP-Gemeindesprecher Dominik Mainusch, nicht besonders viel hält: „Es ging nicht um Lösungen, sondern um die Suche nach einem Sündenbock. Wer glaubt, leistbares Wohnen entsteht durch Feindbilder, täuscht sich – und lenkt von eigenen Problemen ab“, heißt es in der Stellungnahme, unterzeichnet nicht nur von den Landtagsabgeordneten Katrin Brugger, Beate Scheiber und Peter Seiwald, sondern auch von WK-Präsidentin Barbara Thaler. Sie hat ja wie berichtet 80.000 Euro aus dem Präsidialbudget für die Studie lockergemacht.