80 Tieflader und wenig Schlaf – der Opernballumbau

Zehntausende Gläser, unzählige Besteckteile und natürlich der Blumenschmuck müssen für den Opernball in die Oper gebracht werden. Hinter den Kulissen wird geschleppt, geschraubt und geputzt, damit alles perfekt wirkt. Wer da alles mitanpackt – und welche kleinen Hoppalas es dabei schon gegeben hat? Sasa Schwarzjirg war mit dabei.