Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sie hängt Nachwuchs ab

Warum Meistertitel einer 59-Jährigen Sorgen macht

Kärnten
11.02.2026 08:58
Evelyn Schätzer spielt in Kärnten seit Jahrzehnten auf Topniveau Tischtennis.
Evelyn Schätzer spielt in Kärnten seit Jahrzehnten auf Topniveau Tischtennis.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Evelyn Schätzer ist zum 14. Mal Kärntner Meisterin im Tischtennis. Der Nachwuchs bei den Damen in Kärnten macht Sorgen. In der 1. Bundesliga konnten selbst zwei Taiwanesinnen Bodensdorf nicht retten – aber der Kärntner Tischtennis-Klub denkt schon an den Wiederaufstieg. Vereinschef Werner Ritzinger: „Können finanziell nicht mithalten!“

0 Kommentare

Mit 59 (!) Jahren wurde Bodensdorfs Evelyn Schätzer kürzlich Kärntner Meisterin im Tischtennis – in der allgemeinen Klasse! „Wir freuen uns für sie. Aber es ist kein gutes Zeichen, was den Kärntner Nachwuchs betrifft“, seufzt Werner Ritzinger, Obmann des SCO Bodensdorf. Vor vier Jahren landete sein Team in der 1. Damen-Bundesliga noch auf Platz drei, spielte international. Und heuer? Muss man sich zwei Runden vorm Ende mit dem Abstieg abfinden – Konkurrent Salzburg ist nahezu uneinholbar.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.928 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.777 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
192.850 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
965 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
962 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
731 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Sie hängt Nachwuchs ab
Warum Meistertitel einer 59-Jährigen Sorgen macht
Falkensteiner baut um
Bequemer Camping-Glanz zieht am Wörthersee ein
Krone Plus Logo
Letztes Weltcuprennen
ÖSV-Ass zieht nach 34 Siegen den Schlussstrich
Eine Person verletzt
Carport-Brand: Flammen griffen auf Haus über
Krone Plus Logo
Klaus Glanznig geht
Scheidender Bürgermeister: Ein Leben für Gemeinde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf