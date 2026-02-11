Warum Meistertitel einer 59-Jährigen Sorgen macht

Mit 59 (!) Jahren wurde Bodensdorfs Evelyn Schätzer kürzlich Kärntner Meisterin im Tischtennis – in der allgemeinen Klasse! „Wir freuen uns für sie. Aber es ist kein gutes Zeichen, was den Kärntner Nachwuchs betrifft“, seufzt Werner Ritzinger, Obmann des SCO Bodensdorf. Vor vier Jahren landete sein Team in der 1. Damen-Bundesliga noch auf Platz drei, spielte international. Und heuer? Muss man sich zwei Runden vorm Ende mit dem Abstieg abfinden – Konkurrent Salzburg ist nahezu uneinholbar.