Cher: „Plötzlich spürte ich Hand im Schlüpfer“

Unmoralisches Angebot von Phil Spector

Zwei Jahre vor dem Schock-Erlebnis hatte die damals erst 15-Jährige ein schlimmes Erlebnis mit Phil Spector. Laut des ersten Teils ihrer Autobiografie hatte der legendäre Musikproduzent das Teenie-Girl in sein Hotelzimmer eingeladen, um über einen Musikvertrag zu sprechen. „Für viele mag er ein Halbgott gewesen sein, aber er verhielt sich seltsam – und mir gefiel nicht, wie er mich anstarrte“, schrieb Cher.