In Ried steigt „Ü30-Party“ beinahe ohne den LASK
Klares Erfahrungsplus
Würde am Samstag beim Bundesliga-Derby in Ried eine „Ü30 Party“ steigen, müssten gleich zehn Rieder ohne „Tanzpartner“ aus Linz auskommen. Denn beim LASK spielt nur ein Kicker, der vor 1996 geboren ist.
Fast auf den Tag genau ist es drei Jahre her, dass letztmals in Ried ein Derby gegen den LASK gestiegen war. Was seitdem geschah? Bekanntermaßen ein Ab- und ein Aufstieg der Innviertler und eine 1:3-Pleite der Linzer im August in der Raiffeisen Arena. Und die Rückkehr von Trainer Didi Kühbauer, der am Samstag somit wie vor drei Jahren beim 1:1 dabei sein wird. Wie auch Sascha Horvath, Florian Flecker und Moses Usor.
