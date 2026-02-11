Kenianischer Staub und heimische Süßigkeiten

Rund ein Monat in der Höhenlage

Bei 20 bis 25 Grad Tagestemperaturen ist das Training in Kenia derzeit auch deutlich angenehmer als in der Heimat. „Ich habe mir Anfang Jänner zu Hause auch schwergetan, mich zu motivieren. Das ist hier schon sehr angenehm. Der einzige Nachteil ist, dass es meist recht staubig ist, da es kaum regnet“, wird es bis Freitag rund einen Monat im Trainingslager verbracht haben. Um dort die Grundlage dafür zu schaffen, seine aktuelle Bestzeit über die 42,195 Kilometer von 2:13,43 zu verbessern: „Für österreichische Verhältnisse habe ich von 800 Meter bis zum Halbmarathon überall respektable Zeiten stehen. Beim Marathon fehlt mir das noch.“ Mit den erhöhten Trainingsumfängen und der richtigen Ration an heimischen Süßspeisen sollte das auch gelingen.