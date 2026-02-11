 Stars beim traditionellen Lunch der Nominierten

Favoriten bei der Oscar-Gala

Mit sensationellen 16 Nominierungen geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama „Blood & Sinners“ als großer Favorit ins Oscar-Rennen. Abräumen könnte auch der schwarzhumorige Politthriller „One Battle After Another“ von Regisseur Paul Thomas Anderson, mit immerhin 13 Gewinnchancen – gefolgt von dem Monsterfilm „Frankenstein“, der Tragikomödie „Marty Supreme“ und dem norwegischen Familiendrama „Sentimental Value“ mit je neun Nominierungen. Acht Nennungen gab es zudem für das Drama „Hamnet“ über die Shakespeare-Familie.