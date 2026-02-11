Vorteilswelt
Oscar-Vorgeschmack

 Stars beim traditionellen Lunch der Nominierten

Society International
11.02.2026 09:17
Teyana Taylor, Emma Stone und Kate Hudson beim Mittagessen der Oscar-Nominierten
Teyana Taylor, Emma Stone und Kate Hudson beim Mittagessen der Oscar-Nominierten(Bild: Krone KREATIV/AFP, AP, EPA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei diesem Mittagessen sind nur geladene Gäste dabei, die alle etwas gemeinsam haben: Zum „Oscar-Luncheon“ trafen Stars wie Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Jacob Elordi, Emma Stone, Jessie Buckley, Kate Hudson, Steven Spielberg und viele andere Hollywood-Größen zusammen. 

Der traditionelle Lunch im Vorfeld der Oscar-Gala ist für die Filmschaffenden, die in diesem Jahr für eine Trophäe nominiert sind. Die Preisverleihung findet am 15. März statt.

Neben Anwärterinnen und Anwärtern in den Schauspiel-Sparten waren alle Nominierten aus den insgesamt 24 Kategorien ins Beverly Hilton Hotel eingeladen, darunter Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren, Komponisten, Maskenbildner, Kurzfilmer, Kameraleute und Spezialeffektekünstler.

Elle Fanning
Elle Fanning(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Emma Stone
Emma Stone(Bild: AP/Jordan Strauss)
Kate Hudson
Kate Hudson(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Rose Byrne
Rose Byrne(Bild: AP/Jordan Strauss)
Jessie Buckley
Jessie Buckley(Bild: AP/Jordan Strauss)
Teyana Taylor
Teyana Taylor(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Wunmi Mosaku
Wunmi Mosaku(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Favoriten bei der Oscar-Gala
Mit sensationellen 16 Nominierungen geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama „Blood & Sinners“ als großer Favorit ins Oscar-Rennen. Abräumen könnte auch der schwarzhumorige Politthriller „One Battle After Another“ von Regisseur Paul Thomas Anderson, mit immerhin 13 Gewinnchancen – gefolgt von dem Monsterfilm „Frankenstein“, der Tragikomödie „Marty Supreme“ und dem norwegischen Familiendrama „Sentimental Value“ mit je neun Nominierungen. Acht Nennungen gab es zudem für das Drama „Hamnet“ über die Shakespeare-Familie.

Jacob Elordi
Jacob Elordi(Bild: AFP/KEVIN WINTER)
Steven Spielberg
Steven Spielberg(Bild: AFP/KEVIN WINTER)
Timothée Chalamet
Timothée Chalamet(Bild: AFP/KEVIN WINTER)
Stellen Skarsgård
Stellen Skarsgård(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Neben diesen sechs Favoriten sind in der Topsparte „Bester Film„ weitere vier Werke im Rennen – „Train Dreams“, „Bugonia“, „The Secret Agent“ und der Rennsport-Streifen „F1“.

