„Der Siegreiche“ ist auf seiner finalen Mission

„Danke für die Erinnerung, das wird sicher als eine meiner Sternstunden in die Geschichte eingehen“, grinst Vincent Kriechmayr. Ja, sein Olympisches Debüt war vor acht Jahren in Pyeonchang, als er sich in der Kombi versuchte. Samt Aus im Slalom. Die Liebe zu den fünf Ringen, die fand er nie – obwohl „es jedes Mal auf das Neue ein riesiges Privileg ist, Österreich auf dieser Bühne vertreten zu dürfen.“