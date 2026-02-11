„Der Siegreiche“ ist auf seiner finalen Mission

Transgender-Athlet schreibt olympische Geschichte
Elis Lundholm
Nach Silber in der Team-Kombi lechzt Vincent Kriechmayr im letzten Olympia-Rennen seiner Karriere am Mittwoch nach der ersten Einzelmedaille. „Das Skifahren passt – aber ich muss es im Rennen halt mal auf den Punkt bringen“, weiß der Routinier.
„Danke für die Erinnerung, das wird sicher als eine meiner Sternstunden in die Geschichte eingehen“, grinst Vincent Kriechmayr. Ja, sein Olympisches Debüt war vor acht Jahren in Pyeonchang, als er sich in der Kombi versuchte. Samt Aus im Slalom. Die Liebe zu den fünf Ringen, die fand er nie – obwohl „es jedes Mal auf das Neue ein riesiges Privileg ist, Österreich auf dieser Bühne vertreten zu dürfen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.