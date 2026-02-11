Silberberger: „Stadionumbau ist alternativlos!“

Apropos „betreten dürfen“. Die Baustelle für den Stadionumbau steht ante portas.

Das ist auch alternativlos. Irgendwann wird Wacker Innsbruck in die Bundesliga zurückkehren. Das ist dann in Tirol schwierig, sich das Stadion zu teilen. Außerdem, als wir zu meiner Zeit die Meistertitel gefeiert haben, war das auch wegen der überragenden Heimbilanz im Gernot-Langes-Stadion. Das wird in der Bundesliga mit vollem Haus nicht anders sein. Dann kann man diese vier, fünf Punkte, die jetzt im Tivoli versanden, auch noch mitnehmen.