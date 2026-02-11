Titeltraum im Land der großen Volleyball-Träume

Lukas Glatz ist zweifelsohne das größte Talent im rot-weiß-roten Volleyball. Am Sonntag kürte er sich mit Verona zum jüngsten Österreicher, der in Italien den Cupsieg feiern durfte – und kämpft mit seinem Klub in der besten Liga der Welt auch noch um den Titel. Der „Krone“ erzählte er vom Triumph, der Begeisterung der Fans und wie es ihm in seiner neuen Heimat mit einer Fremdsprache geht.