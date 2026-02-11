Titeltraum im Land der großen Volleyball-Träume

Lukas Glatz ist zweifelsohne das größte Talent im rot-weiß-roten Volleyball. Am Sonntag kürte er sich mit Verona zum jüngsten Österreicher, der in Italien den Cupsieg feiern durfte – und kämpft mit seinem Klub in der besten Liga der Welt auch noch um den Titel. Der „Krone“ erzählte er vom Triumph, der Begeisterung der Fans und wie es ihm in seiner neuen Heimat mit einer Fremdsprache geht.
Der aktuelle Champions-League-Sieger und Klubweltmeister Perugia? Im Halbfinale mit 3:0 vom Parkett gefegt. Trentino, der amtierende Meister in der besten Liga der Welt? Wurde im Finale mit 3:0 abgeschossen! Völlig verdient kürte sich Verona also erstmals zum italienischen Cupsieger! Mittendrin? Lukas Glatz, dem dieses Kunststück als jüngstem Österreicher überhaupt gelungen ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.