Mit Pkw in Gegenverkehr geraten: 32-Jähriger tot

Ein Todesopfer und eine Schwerverletzte forderte ein schlimmer Unfall Dienstagabend in Großrupprechts im Waldviertel (Niederösterreich). Ein 32-Jähriger kam auf die Gegenfahrbahn ab, kollidierte mit dem Wagen einer 42-Jährigen und verstarb wenig später im Spital. Brisantes Detail: Der Mann besaß gar keinen Führerschein, er war ihm abgenommen worden.