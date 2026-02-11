Mit Pkw in Gegenverkehr geraten: 32-Jähriger tot

Ein Todesopfer und eine Schwerverletzte forderte ein schlimmer Unfall Dienstagabend in Großrupprechts im Waldviertel (Niederösterreich). Ein 32-Jähriger kam auf die Gegenfahrbahn ab, kollidierte mit dem Wagen einer 42-Jährigen und verstarb wenig später im Spital. Brisantes Detail: Der Mann besaß gar keinen Führerschein, er war ihm abgenommen worden.
Der 32-Jährige aus dem Bezirk Krems war gegen 21.20 von der LB2 aus bisher noch unbekannter Ursache von Schrems kommend auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw.
Motorteile in Feld geschleudert
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge rund 30 Meter auseinander geschleudert. Der Kleinwagen des Mannes kam auf der Beifahrerseite im Straßengraben zum Stillstand, Teile des Motors wurden in das Feld auf der gegenüberliegenden Seite geschleudert. Das Auto der 42-jährigen Tschechin landete in der Wiese.
Die Feuerwehr musste die Insassen teils mit hydraulischen Rettungsgeräten aus den Wracks befreien. Der 32-Jährige wurde in das Landesklinikum Horn gebracht, wo er seinen Verletzungen wenig später jedoch erlegen ist. Die Lenkerin wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in das Krankenhaus Zwettl eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.