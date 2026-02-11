Stahlriese Voest steigert Gewinn um ein Viertel

Trotz hoher Investitionsausgaben für greentec steel habe die Voestalpine ihre Verschuldung in den ersten drei Quartalen laut Eigenangaben auf 1,4 Milliarden Euro weiter zurückgefahren – das sind um 27,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und um 13,8 Prozent weniger als zum Bilanzstichtag 31. März 2025. Gleichzeitig sei das Eigenkapital sowohl im Jahresvergleich als auch gegenüber dem Bilanzstichtag am 31. März 2025 um zwei auf 7,6 Milliarden Euro erhöht worden. Der Verschuldungsgrad verbesserte sich somit im Jahresvergleich von 26,2 Prozent auf 18,7 Prozent (per 31. Dezember 2025).