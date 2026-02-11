Sie ist „die begehrteste Junggesellin“ bei Olympia

Valentinstag im Visier

Nach ihrem Start bei der olympischen Premiere der Doppelsitzerinnen am Mittwochabend hat sie vor allem den Valentinstag drei Tage später im Visier. „Ich bin Single und dachte, es wäre interessant für die Leute, das Dating-Leben einer Olympionikin während der Spiele mitzuerleben. Es passt perfekt, denn der Valentinstag fällt mitten in die Spiele“, sagte Kirkby, die sich nach ihrem Wettkampf noch „etwa anderthalb Wochen Zeit gibt, einfach mal als Erwachsene auf einem Spielplatz zu sein“. So werde sie auch auf Dating-Plattformen aktiv sein.