Sie ist „die begehrteste Junggesellin“ bei Olympia

Olympia
11.02.2026 09:31
Sophia Kirkby (re.) und Chevonne Forgan
Sophia Kirkby (re.) und Chevonne Forgan(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

US-Rodlerin Sophia Kirkby macht nicht nur Jagd auf Medaillen. Die 24-Jährige sucht bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo auch ganz offen nach Flirts.

Kirkby selbst bezeichnet sich auf Instagram „als die begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf“.

Valentinstag im Visier
Nach ihrem Start bei der olympischen Premiere der Doppelsitzerinnen am Mittwochabend hat sie vor allem den Valentinstag drei Tage später im Visier. „Ich bin Single und dachte, es wäre interessant für die Leute, das Dating-Leben einer Olympionikin während der Spiele mitzuerleben. Es passt perfekt, denn der Valentinstag fällt mitten in die Spiele“, sagte Kirkby, die sich nach ihrem Wettkampf noch „etwa anderthalb Wochen Zeit gibt, einfach mal als Erwachsene auf einem Spielplatz zu sein“. So werde sie auch auf Dating-Plattformen aktiv sein.

Schwerer Schicksalsschlag
Die begeisterte Töpferin, die handgefertigte Kaffeetassen mit Olympia-Motiven vorbereitet hat und auch als „Pin-Königin“ im olympischen Dorf unterwegs ist, musste im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Ihr Vater starb an Krebs. Nun trägt sie auf ihrem Handschuh eine Botschaft von ihm: „Ich wäre überglücklich, wenn du es ins Olympia-Team schaffen würdest.“

