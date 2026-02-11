Scheidender Bürgermeister: Ein Leben für Gemeinde

Die Gemeindepolitik wird Klaus Glanznig quasi in die Wiege gelegt: „Mein Vater war mehr als vier Jahrzehnte als Gemeindesekretär tätig. Ich erinnere mich noch gut, dass mein Bruder und ich ihm viele Jahre das Mittagessen vorbeigebracht haben“, erzählt er im Gespräch mit der „Krone“.