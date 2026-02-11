Olympia: Polens Silber-Held ist Preisgeld-König

Für ein besseres Infotainment bei den TV-Übertragungen werden die Sprungski aller Athleten bei den Winterspielen mit neuen Chips versehen. In Nakamuras Fall wurde das Gerät falsch an den langen Latten montiert, Naoki konnte im Probedurchgang am Sprungturm nicht in die Bindung steigen. Nach dem 15. Platz machte der Japaner aus der ganzen Geschichte kein Drama. Er freute sich lieber über den dritten Platz seines Teamkollegen Ren Nikaido.