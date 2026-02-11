Olympia: Polens Silber-Held ist Preisgeld-König

Im Wettbüro hätte man für das Siegerpodest im Herren-Einzel wohl viel Geld gewonnen. Der Olympiasieg von Philipp Raimund war zumindest am Trainer-Turm keine große Überraschung, der 26-jährige Deutsche hatte sich mit starken Trainingsleistungen in die Favoritenrolle gesprungen. Apropos Geld. Kacper Tomasiak ist bislang der Preisgeld-König im Skisprung-Stadion von Predazzo.
Der 19-jährige Pole kassierte als jüngster Medaillengewinner seines Landes für Silber satte 135.000 Euro. Höhere Prämien als Polen schütten laut dem US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ nur zwei Länder aus. Singapur ist ein Olympiasieg unglaubliche 670.000 Euro wert, Hongkong belohnt Olympia-Gold mit 648.000 Euro. Es ist aber unwahrscheinlich, dass diese Prämien bei den Winterspielen Mailand-Cortina ausgezahlt werden müssen ...
Der Japaner Naoki Nakamura hätte sich eine finanzielle Entschädigung verdient. Der 29-Jährige verpasste aufgrund eines Fauxpas der Olympia-Veranstalter als einziger Skispringer den Probedurchgang.
Für ein besseres Infotainment bei den TV-Übertragungen werden die Sprungski aller Athleten bei den Winterspielen mit neuen Chips versehen. In Nakamuras Fall wurde das Gerät falsch an den langen Latten montiert, Naoki konnte im Probedurchgang am Sprungturm nicht in die Bindung steigen. Nach dem 15. Platz machte der Japaner aus der ganzen Geschichte kein Drama. Er freute sich lieber über den dritten Platz seines Teamkollegen Ren Nikaido.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.