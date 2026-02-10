Mann nach Morddrohung an Ehefrau verhaftet
Chef reagierte schnell
Eine 48-jährige Kroatin, sie arbeitet in einem Restaurant in Saalbach, wurde am Sonntag von ihrem kroatischen Ehemann (51) telefonisch und über Social-Media mit dem Umbringen bedroht. Der Besitzer des Restaurants erstattete daher Anzeige. Da war der Mann bereits im Pinzgau...
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln bahnte sich der Kroate den Weg nach Saalbach. Zum Zeitpunkt der Anzeige befand er sich dann schon in der Wohnung der Ehefrau.
Die Polizei nahm ihn dort fest und sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot aus. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 51-Jährige in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
