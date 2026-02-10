Prozess um rätselhaften Mordversuch in Salzburg

„Hat sie jemand unter Druck gesetzt, dass Sie etwas Bestimmtes aussagen?“, will die besitzende Richterin wissen. Was der 27-Jährige verneinte. „Ich rede frei.“ Der Syrer, der wie der Russe sehr gut Deutsch spricht und der sich derzeit wegen eines anderen Delikts ebenfalls gerade im Gefängnis befindet, meinte am Dienstag auch, er wisse bis heute nicht, warum es zu dem Vorfall kam. Er habe nur eine der jungen Frauen flüchtig gekannt. Diese habe sich später bei ihm entschuldigt und erklärt, sie habe eigentlich zu einem Freund gewollt, nicht zu ihm.