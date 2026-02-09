Deutschland: Plötzlich waren 80 Meter Fahrbahn weg

Droht die Straße erneut einzubrechen?

Gutachter untersuchen jetzt, wie genau es zum Unglück kommen konnte. Quarz wird solange keines abgebaut. Am Montag waren Vermesser vor Ort, die mithilfe von Drohnen und Schiffen analysierten, wie der Sand geflossen ist. Danach „sollen Konzepte zur Wiederherstellung der Böschung und der Bruchstraße erarbeitet werden“, wie eine Sprecherin der Bezirksregierung Arnsberg sagte.