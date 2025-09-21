Loch tat sich auf: Wienzeile „verschluckt“ Bus

Durch Hochwasser des Vorjahres unterspült?

Die Absicherung und Überprüfung der Stelle und die Suche nach den Ursachen dauerte am Sonntag noch an. Naheliegend ist aber die Vermutung, dass der Bereich – möglicherweise auch schon durch das Hochwasser vor einem Jahr – unterspült wurde und der Straßenbelag unter dem Gewicht des schweren Fahrzeugs nachgab.