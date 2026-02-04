Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Was für ein Wahnsinn“

Politiker sauer wegen Streusalz-Verbot in Berlin

Außenpolitik
04.02.2026 17:44
Ein deutsches Verwaltungsgericht hat gegen eine Ausnahme vom Streusalz-Verbot in Berlin ...
Ein deutsches Verwaltungsgericht hat gegen eine Ausnahme vom Streusalz-Verbot in Berlin entschieden und die politische Debatte weiter angeheizt (Symbolbild).(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

In Berlin sind für die kommenden Tage Frost, Glatteis, weiterer Schneefall und gefrierender Regen angekündigt. Das winterliche Wetter in Deutschlands Hauptstadt sorgt somit weiter für Chaos und auch für die ein oder andere Verstimmung bei Politikerinnen und Politikern.

0 Kommentare

Am Mittwoch fielen laut deutschen Medien zahlreiche Züge zwischen Berlin und Hannover aus. Schuld war eine wetterbedingte Weichenstörung, ein leerer Zug blieb überhaupt auf der Strecke liegen. Wie berichtet, waren Ende Jänner wegen der Minusgrade bereits Gleise und Oberleitungen eingefroren. Ungefähr 40 Straßenbahnen blieben deshalb auf der Straße stecken. Technikerinnen und Techniker mussten ausrücken, um die Strecken wieder vom Eis zu befreien.

Auch für Passantinnen und Passanten sind die glatten Wege eine Herausforderung: In Berlin dürfen Privatpersonen auf Gehwegen kein Streusalz verwenden. Bürgermeister Kai Wegner (CDU) appellierte daher an das Abgeordnetenhaus, Ausnahmen zu erlauben, um „die gefährliche Lage auf Gehwegen, Treppen und Straßen zu entschärfen“. Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) schaltete sich ein und versuchte, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, die bis zum 14. Februar gelten sollte.

Das Wetter soll auch in den kommenden Tagen winterlich bleiben.
Das Wetter soll auch in den kommenden Tagen winterlich bleiben.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
Set Anfänger Jänner kommt es immer wieder zu Störungen im öffentlichen Verkehr.
Set Anfänger Jänner kommt es immer wieder zu Störungen im öffentlichen Verkehr.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
Eisbrecher in Potsdam
Eisbrecher in Potsdam(Bild: AFP/RALF HIRSCHBERGER)

Allerdings ging der Naturschutzbund Nabu gegen die Verfügung vor und sprach von einem „pauschalen Abweichen vom gesetzlichen Streusalzverbot ohne tragfähige rechtliche Grundlage“. Das Verwaltungsgericht gab der Beschwerde recht und verärgerte damit wohl einige Berlinerinnen und Berliner. „Es geht um die Sicherheit und Gesundheit. Ich habe von Anfang an auf die rechtliche Unsicherheit der Allgemeinverfügung hingewiesen und auf eine Änderung des Straßenreinigungsgesetzes gedrängt (...)“, kommentierte Bürgermeister Wegner. Am heutigen Mittwoch ging laut seiner Partei ein entsprechender Gesetzesentwurf in das Abgeordnetenhaus.

Hier sehen Sie die gesamte Stellungnahme des Bürgermeisters:

„Angst, sich zu verletzten“
Deutlich weniger diplomatisch zeigte sich die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang auf der Plattform X. „Sorry, aber was für ein Wahnsinn! Ältere Menschen verlassen teilweise ihre Wohnung nicht mehr, weil sie Angst haben, sich zu verletzten (...)“, schrieb sie. Dieses Urteil habe auch Bedeutung für gesellschaftliche Mehrheiten für Naturschutz. Die Grünen haben dazu aufgerufen, Glatteis per App zu melden. Sie fordern eine zentrale Räumung von Gehwegen, wie das auch bei Fahrbahnen üblich sei. Die AfD bezeichnete das Urteil als „grotesk“. Die Gesundheit von Bäumen würde höher gewichtet als die Gesundheit alter Menschen.

Lesen Sie auch:
Manche Berliner ziehen sogar Socken über die Schuhe, um einen besseren Halt zu haben.
Spikes ausverkauft
Glatteis-Blamage in Berlin wird immer absurder
31.01.2026
Streusalzdebakel
Berlins Stadtchef rutscht bei Glatteisdebatte aus
30.01.2026

Auch Alternativen abgelehnt
Die Verfügung hätte auch vorgesehen, Speisesalz oder Salz für Geschirrspüler vorübergehend einzusetzen. Auch das hatte der Nabu kritisiert. In Berlin darf Streusalz üblicherweise nur auf Hauptverkehrsstraßen benutzt werden, für andere Straßen und Kreuzungen sind Einzelfallentscheidungen vorgesehen. Auf Gehwegen sind Splitt oder Sand erlaubt. Wer gegen die Vorschriften verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 10.000 Euro rechnen.

Umweltschützerinnen und Umweltschützer verweisen vor allem auf mögliche Schäden für Bäume, Böden, Tiere, Grundwasser und Bauwerke. In Deutschlands Hauptstadt herrschen schon seit ungefähr einem Monat Schnee und Eisglätte. Krankenhäuser melden regelmäßig Sturzopfer, auch die Feuerwehr verzeichnet mehr Einsätze als sonst – unter anderem wegen Rettungsaktionen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.013 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
176.939 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.284 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Außenpolitik
Breite Zustimmung
Niessl in Hofburg? Selbst Konkurrenz applaudiert
Wackeliger Frieden
„Merkel soll Abkommen in Syrien überwachen“
Diskutieren Sie mit!
Was denken Sie über den Zustand der EU?
„Was für ein Wahnsinn“
Politiker sauer wegen Streusalz-Verbot in Berlin
Polit-Wirbel im Ländle
LH Wallner platzt der Kragen: Grüne „abgewatscht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf