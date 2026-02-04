Politiker sauer wegen Streusalz-Verbot in Berlin

„Angst, sich zu verletzten“

Deutlich weniger diplomatisch zeigte sich die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang auf der Plattform X. „Sorry, aber was für ein Wahnsinn! Ältere Menschen verlassen teilweise ihre Wohnung nicht mehr, weil sie Angst haben, sich zu verletzten (...)“, schrieb sie. Dieses Urteil habe auch Bedeutung für gesellschaftliche Mehrheiten für Naturschutz. Die Grünen haben dazu aufgerufen, Glatteis per App zu melden. Sie fordern eine zentrale Räumung von Gehwegen, wie das auch bei Fahrbahnen üblich sei. Die AfD bezeichnete das Urteil als „grotesk“. Die Gesundheit von Bäumen würde höher gewichtet als die Gesundheit alter Menschen.