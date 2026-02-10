Blaustirnamazone setzt sich am Balkon auf Anrainer

Ungewöhnlicher Einsatz für die Österreichische Tierrettung: In Salzburg-Lehen flattert eine Blaustirnamazone zitternd durch die Höfe, klammert sich beinahe an ein Fenster im zweiten Stock und landet schließlich auf dem Arm eines überraschten Nachbarn. Der Vogel ist unverletzt, jetzt läuft die Suche nach dem Besitzer.