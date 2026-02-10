Vorteilswelt
Papagei-Alarm in Lehen

Blaustirnamazone setzt sich am Balkon auf Anrainer

Salzburg
10.02.2026 10:30
Seltener Einsatz für Tierretter: Dieser zutrauliche Papagei wurde im Salzburger Stadtteil Lehen ...
Seltener Einsatz für Tierretter: Dieser zutrauliche Papagei wurde im Salzburger Stadtteil Lehen gefunden.(Bild: Österr. Tierrettung)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ungewöhnlicher Einsatz für die Österreichische Tierrettung: In Salzburg-Lehen flattert eine Blaustirnamazone zitternd durch die Höfe, klammert sich beinahe an ein Fenster im zweiten Stock und landet schließlich auf dem Arm eines überraschten Nachbarn. Der Vogel ist unverletzt, jetzt läuft die Suche nach dem Besitzer.

0 Kommentare

In einem Wohngebiet in Salzburg-Lehen meldete eine Anruferin einen auffälligen Papagei. Der Vogel saß zunächst zitternd in einem Baum, zuvor hatte er versucht, im zweiten Stock an einem Fliegengitter Halt zu finden, und war weitergeflogen.

Das Einsatzteam der Österreichischen Tierrettung suchte gemeinsam mit der Melderin die Umgebung ab. Schließlich landete der Papagei auf einem Balkon direkt auf dem Arm eines Bewohners, der das Tier in seine Wohnung nahm.

Dort konnte die Tierrettung die Blaustirnamazone problemlos sichern und zu einer Tierärztin bringen. Die Untersuchung ergab keine Verletzungen, lediglich im Bauchbereich fehlen Federn, die sich der Vogel vermutlich selbst gerupft hat.

Da die Amazone einen Fußring trägt, soll über diesen der Züchter oder rechtmäßige Besitzer ermittelt werden. Bis zur Klärung der Besitzverhältnisse bleibt der Papagei in der Obhut der Österreichischen Tierrettung und wird dort versorgt.

Salzburg

