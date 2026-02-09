Reinigungskraft soll Gold gestohlen haben

Über Monate hinweg verschwanden Wertgegenstände aus einem Zweifamilienhaus in der Stadt Salzburg. Nun klärte die Polizei den Fall auf – eine junge Reinigungskraft steht im Verdacht, Schmuck und Gold gestohlen zu haben.
Polizisten haben in der Stadt Salzburg einen schweren Diebstahl aufgeklärt. Eine 21-jährige Serbin soll zwischen Ende März und Anfang August 2025 bei Reinigungsarbeiten in einem Zweifamilienhaus mehrfach Schmuck, Goldmünzen und Kleidung gestohlen haben. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.
DNA auf Behältnissen gefunden
Die Frau bestreitet die Vorwürfe. Ein DNA-Abgleich brachte jedoch die entscheidende Spur: Ihre DNA wurde auf Behältnissen gefunden, in denen die Wertgegenstände aufbewahrt waren. Die 21-Jährige wird angezeigt.
