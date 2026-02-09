Drogenkurier mit 1,8 Kilo Kokain im Zug geschnappt

Ein Nigerianer (29) ging vergangenen Freitag bayerischen Schleierfahndern ins Netz. Der Mann war mit dem Eurocity in Richtung Salzburger Grenze unterwegs und hatte 1,8 Kilogramm Kokain in Waschmittelpackungen dabei.
Freitagmittag führten die Schleierfahnder der bayerischen Grenzpolizeiinspektion Piding in einem Eurocity-Zug in Richtung Salzburg Kontrollen durch. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Nigerianers kam den Beamten etwas komisch vor und sie nahmen den Mann genauer unter die Lupe.
In seiner Tasche befanden sich Kleidungsstücke und vier Waschmittel-Verpackungen, in denen sich neben einer geringen Menge Marihuana auch etliche Fingerlinge mit weißem Pulver als Inhalt befanden. Ein später durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain. Der Nigerianer hatte eine Menge von rund 1,8 Kilogramm des Rauschgiftes bei sich.
Der 29-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt in Unterschuchungshaft.
