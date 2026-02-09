Drogenkurier mit 1,8 Kilo Kokain im Zug geschnappt

In seiner Tasche befanden sich Kleidungsstücke und vier Waschmittel-Verpackungen, in denen sich neben einer geringen Menge Marihuana auch etliche Fingerlinge mit weißem Pulver als Inhalt befanden. Ein später durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain. Der Nigerianer hatte eine Menge von rund 1,8 Kilogramm des Rauschgiftes bei sich.