Hochrangiger britischer Politiker in Bedrängnis

In seinem Brief schrieb Mandelson nun laut der Nachrichtenagentur PA, er sei an diesem Wochenende erneut mit der Aufregung um Epstein in Verbindung gebracht worden, und „bedauere dies zutiefst“. „Die meiner Meinung nach falschen Behauptungen, er habe mir vor 20 Jahren Geld gezahlt, von denen ich keine Aufzeichnungen habe und an die ich mich nicht erinnern kann, müssen von mir untersucht werden“, hieß es demnach weiter. Daher trete er aus der Labour-Partei aus, um der Regierungspartei „weitere Peinlichkeiten“ zu ersparen.