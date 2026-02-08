USA und Russland sollen 12-Billionen-$-Deal planen

Der ukrainische Geheimdienst hat wohl ein geplantes bilaterales Abkommen zwischen Russland und den USA aufgedeckt: Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, soll der Deal zwölf Billionen US-Dollar schwer sein. Er fürchtet, dass Moskau den US-Präsidenten zuungunsten der Ukraine beeinflussen könnte.
Es soll sich um ein Paket zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit handeln, wie Selenskyj erklärte. Er nannte den Deal „Dmitrijew-Paket“ in Bezug auf den russischen Unterhändler Kirill Dmitrijew. Dieser soll das Angebot bei seinem letzten Besuch in Washington unterbreitet haben, wie er von seinem Geheimdienst erfahren habe.
„Wir hören also von der Möglichkeit, dass solche oder ähnliche bilaterale Dokumente zwischen Amerika und Russland unterzeichnet werden könnten“, erklärte Selenskyj am 6. Februar bei einem Treffen mit Journalisten in Kiew. Er habe Anzeichen dafür gesehen, dass dieser Pakt Bestimmungen enthalten könnten, die sich auf die Ukraine beziehen.
Selenskyj um „Souveränität und Sicherheit der Ukraine“ besorgt
„Wir stellen klar, dass die Ukraine mögliche Abkommen über uns ohne unsere Beteiligung nicht unterstützen wird“, so der ukrainische Präsident. „Es gibt auch verschiedene Anzeichen, sowohl in den Medien als auch anderswo, dass einige dieser Vereinbarungen auch Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine betreffen könnten – zum Beispiel unsere Souveränität oder die Sicherheit der Ukraine“, führte er weiter aus.
Es soll um das Vierfache des russischen Bruttosozialprodukts gehen
Die kolportierten zwölf Billionen Dollar würden das Vierfache des russischen Bruttosozialprodukts bedeuten – um welche Geschäfte es genau ginge, darüber konnte Selenskyj keine Angaben machen.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland in Aussicht gestellt: Diese soll seinen Amtskollegen Wladimir Putin als Anreiz für ein Kriegsende dienen. Dieser will jedoch unbeirrt weiterhin seine Ziele verfolgen, weitere Gebiete in der Ukraine zu besetzen.
Trilaterale Verhandlungen in Miami geplant
Indes soll es bereits kommende Woche zu neuen trilateralen Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA kommen – vermutlich in Miami. Selenskyj erklärte, er habe seine Teilnahme bereits bestätigt. Nach den Gesprächen in Abu Dhabi am Mittwoch und Donnerstag hatten alle Beteiligten von Fortschritten gesprochen. Bei strittigen Territorialfragen gibt es noch keine Einigung zwischen Kiew und Moskau.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.