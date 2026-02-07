Kiew verkündet neues Ultimatum aus den USA

Gespräche bisher nur eine Farce

Während über ein Ende des Krieges verhandelt wird, setzt Moskau seine Angriffe auf die Ukraine jedoch unbeirrt fort. Erst am Freitag attackierte Russland die Ukraine mit mehr als 400 Drohnen und 40 Raketen, wie Selenskyj auf X schreibt. Hauptziele waren dabei das Energienetz sowie mehrere Kraftwerke. Der Angriff führte zu massiven Schäden, weite Teile der Ukraine sind immer noch ohne Strom und das bei eisiger Kälte. „Russland könnte sich jeden Tag für echte Diplomatie entscheiden, aber es entscheidet sich für neue Angriffe“, schreibt der ukrainische Präsident.