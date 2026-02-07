Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unmöglicher Zeitplan“

Kiew verkündet neues Ultimatum aus den USA

Außenpolitik
07.02.2026 12:29
Nach Abschluss der Verhandlungen in Abu Dhabi soll es nun ein erneutes Treffen in Miami geben.
Nach Abschluss der Verhandlungen in Abu Dhabi soll es nun ein erneutes Treffen in Miami geben.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei den Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Krieges scheinen besonders die Verhandler von US-Präsident Donald Trump Druck zu machen. Sie drängen auf einen Deal bis Juni. Danach würde sich der Fokus Trumps auf die Midterm-Wahlen legen.

0 Kommentare

Die Delegation von Donald Trump habe ein neues Ultimatum zur Beendigung des Krieges gestellt, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend mitteilte. Die USA würden auf Kriegsende bis Juni drängen.

Straffer Zeitplan
Davor soll allerdings noch einiges passieren: Insidern zufolge sei das Ziel, einen ersten Deal im März zu erzielen, gefolgt von einem Referendum und Wahlen im Mai, wie Reuters berichtet. Am Ende soll bis Juni Frieden einkehren. Das US-Verhandlungsteam um Steve Witkoff und Jared Kushner drängt dabei zu einem frühestmöglichen Abschluss. Der Grund für den Druck sei die Sorge, Trump könne sich bald stärker auf innenpolitische Themen konzentrieren. Schließlich stehen im November die Zwischenwahlen an.

„Zeitplan kann sich nicht ausgehen“
Der diskutierte Zeitplan gilt unter Insidern als unrealistisch. Einerseits seien Wahlen unter dem geltenden Kriegsrecht nicht erlaubt, geschweige denn in so kurzer Zeit zu organisieren. Hinzu kommen einige Streitpunkte, über die es noch immer keine Einigungen gibt. So forderte etwa Russland die Kontrolle über den Donbas, Kiew lehnte dies jedoch ab. Auch die Zukunft des Atomkraftwerks Saporischja ist unklar, wie „NTV“ schreibt.

Lesen Sie auch:
Ein freigelassener ukrainischer Kriegsgefangener mit seiner Ehefrau
„Erster Schritt“
Ukraine und Russland tauschen Kriegsgefangene aus
05.02.2026
Schäden „massiv“
Weite Teile der Ukraine nach Angriffen ohne Strom
07.02.2026
Kein Frieden in Sicht
Ukraine-Gipfel in Abu Dhabi wird verschoben
01.02.2026

Trump macht unklare Aussagen
Der US-Präsident deutete derweil vage eine mögliche Entwicklung an. Es gebe „sehr, sehr gute Gespräche“, sagt Trump vor Journalisten. „Etwas könnte passieren“, fügte er hinzu, ohne genauer auszuführen, was er damit meint. Trump hatte versprochen, den Krieg zu beenden, was ihm bislang jedoch nicht gelungen ist.

Fortschritte, aber Territorialfragen immer noch ungeklärt
Nach den Gesprächen in Abu Dhabi am Mittwoch und Donnerstag hatten alle Beteiligten von Fortschritten gesprochen. Die strittigen Territorialfragen – die Zukunft der von Russland besetzten bzw. annektierten ukrainischen Gebiete – zwischen Kiew und Moskau konnten jedoch weiterhin nicht geklärt werden.

Gespräche bisher nur eine Farce
Während über ein Ende des Krieges verhandelt wird, setzt Moskau seine Angriffe auf die Ukraine jedoch unbeirrt fort. Erst am Freitag attackierte Russland die Ukraine mit mehr als 400 Drohnen und 40 Raketen, wie Selenskyj auf X schreibt. Hauptziele waren dabei das Energienetz sowie mehrere Kraftwerke. Der Angriff führte zu massiven Schäden, weite Teile der Ukraine sind immer noch ohne Strom und das bei eisiger Kälte. „Russland könnte sich jeden Tag für echte Diplomatie entscheiden, aber es entscheidet sich für neue Angriffe“, schreibt der ukrainische Präsident.

Verhandlungen in Miami
Nach Abschluss der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi haben die USA nun auch zu einer neuen Gesprächsrunde in die USA eingeladen, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Washington hätte „erstmals vorgeschlagen“, dass sich sowohl die ukrainische als auch die russische Delegation in den Vereinigten Staaten treffen, teilte Selenskyj am Samstag in einer Erklärung mit. Das Treffen solle voraussichtlich in der kommenden Woche in Miami stattfinden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpJared KushnerWolodymyr Selenskyj
KiewUSARusslandAbu DhabiMoskauUkraine
Reuters
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
126.918 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
102.837 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
92.383 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Außenpolitik
„Unmöglicher Zeitplan“
Kiew verkündet neues Ultimatum aus den USA
Krone Plus Logo
Wiederkehr-Interview:
„Keine Schande, wenn Schüler mehr weiß als Lehrer“
Mitarbeiter sei schuld
Trump zu Obama-Video: „Keinen Fehler gemacht!“
Schäden „massiv“
Weite Teile der Ukraine nach Angriffen ohne Strom
Atomfrage im Fokus
Trump lobt Gespräche mit dem Iran als „sehr gut“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf