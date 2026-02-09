Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steiermark

Auto flog 25 Meter weit: Lenker schwer verletzt

Steiermark
09.02.2026 08:16
Die Rettungskräfte mussten in der Nacht in Schladming ausrücken, ein junger Autofahrer wurde ...
Die Rettungskräfte mussten in der Nacht in Schladming ausrücken, ein junger Autofahrer wurde schwer verletzt (Symbolbild).(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Nacht auf Montag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Liezen. Ein 27-Jähriger musste vom Nothubschrauber ins Spital geflogen werden, 38 Einsatzkräfte rückten aus.

0 Kommentare

Der 27-jährige Mann, ein Kroate, ist derzeit nicht befragbar, heißt es Montagmorgen von der steirischen Polizei. In der Nacht, gegen 1.45 Uhr, war er mit seinem Pkw auf der B320 (Ennstal Straße) von Radstadt Richtung Schladming (Bezirk Liezen) unterwegs.

Aus bislang unklarer Ursache kam er bei Pichl rechts auf das Straßenbankett, das Auto prallte dann gegen eine schräge Leitschiene. Es hob den Pkw aus und er landete rund 25 Meter weiter in der Böschung eines Wasserdurchlasses. Wie ein Flugzeug sei das Auto gesegelt, heißt es von der Polizei.

Nicht angegurtet
Der 27-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er war nicht angegurtet. 38 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mandling und Schladming konnten den Verunfallten gemeinsam mit Sanitätern des Roten Kreuzes aus dem Fahrzeug befreien und medizinisch versorgen. Er wurde  vom Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ ins LKH Innsbruck geflogen.

Ein Alkoholtest war aufgrund seiner schweren Verletzungen bislang nicht möglich, so die Polizei. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die B320 war bis ca. 4 Uhr nur einspurig befahrbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
RadstadtSchladming
Polizei
LiezenVerkehrsunfallAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
273.236 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
252.329 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
138.411 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf