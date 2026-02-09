Auto flog 25 Meter weit: Lenker schwer verletzt

Aus bislang unklarer Ursache kam er bei Pichl rechts auf das Straßenbankett, das Auto prallte dann gegen eine schräge Leitschiene. Es hob den Pkw aus und er landete rund 25 Meter weiter in der Böschung eines Wasserdurchlasses. Wie ein Flugzeug sei das Auto gesegelt, heißt es von der Polizei.