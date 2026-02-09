Auto flog 25 Meter weit: Lenker schwer verletzt

In der Nacht auf Montag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Liezen. Ein 27-Jähriger musste vom Nothubschrauber ins Spital geflogen werden, 38 Einsatzkräfte rückten aus.
Der 27-jährige Mann, ein Kroate, ist derzeit nicht befragbar, heißt es Montagmorgen von der steirischen Polizei. In der Nacht, gegen 1.45 Uhr, war er mit seinem Pkw auf der B320 (Ennstal Straße) von Radstadt Richtung Schladming (Bezirk Liezen) unterwegs.
Aus bislang unklarer Ursache kam er bei Pichl rechts auf das Straßenbankett, das Auto prallte dann gegen eine schräge Leitschiene. Es hob den Pkw aus und er landete rund 25 Meter weiter in der Böschung eines Wasserdurchlasses. Wie ein Flugzeug sei das Auto gesegelt, heißt es von der Polizei.
Nicht angegurtet
Der 27-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er war nicht angegurtet. 38 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mandling und Schladming konnten den Verunfallten gemeinsam mit Sanitätern des Roten Kreuzes aus dem Fahrzeug befreien und medizinisch versorgen. Er wurde vom Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ ins LKH Innsbruck geflogen.
Ein Alkoholtest war aufgrund seiner schweren Verletzungen bislang nicht möglich, so die Polizei. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die B320 war bis ca. 4 Uhr nur einspurig befahrbar.
