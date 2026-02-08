Sozialist Seguro in Portugal vor Erdrutschsieg

Winterstürme beeinträchtigten Urnengang

Der Urnengang wurde wie schon zuvor der Wahlkampf durch widrige Wetterbedingungen beeinträchtigt, was eine niedrige Wahlbeteiligung zur Folge haben könnte. Portugal wurde am Wochenende von dem Sturmtief „Marta“ heimgesucht – nachdem in den vergangenen Tagen bereits das Tief „Leonardo“ heftige Winde, massive Regenfälle und Überschwemmungen mit sich gebracht hatte. Am Samstag meldeten die Behörden ein Todesopfer durch das neue Sturmtief. In der Nacht zum Sonntag besserte sich das Wetter aber etwas. Die Behörden beschrieben die Wetterlage als „sehr ruhig“.