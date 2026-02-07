Vorteilswelt
IBU Cup

Rothschopf stürmte in Sjusjön zum Sieg

Salzburg
07.02.2026 13:54
Jubelt über den Sieg: Lea Rothschopf
Jubelt über den Sieg: Lea Rothschopf
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Die Salzburgerin Biathletin Lea Rothschopf sorgt beim IBU-Cup in Sjusjön für Aufsehen. Nach Rang vier im Sprint setzte die 24-Jährige in der Verfolgung noch einen drauf und feierte ihren ersten Sieg.

0 Kommentare

Das tut der Seele gut!

Lea Rothschopf, die den Cut für die Olympischen Spiele verpasste, sorgt im IBU-Cup in Sjusjön für Erfolgsnachrichten. Die Kuchlerin, die im Sprint Vierte war, stürmte im Verfolger gar zum Sieg.

Die 24-Jährige leistete sich nur zwei Schießfehler und setzte sich 10,2 Sekunden vor der Schwedin Emma Nilsson (0 Fehler) sowie 19,2 Sekunden vor der Französin Sophie Chauveau (3 Fehler) durch.

Die Tirolerin Lara Wagner landete mit vier Strafrunden und 1:24,4 Minuten Rückstand an zehnter Position.

Salzburg

