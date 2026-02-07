Rothschopf stürmte in Sjusjön zum Sieg

Gleich zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen
Mit Kokain am Steuer
Die Salzburgerin Biathletin Lea Rothschopf sorgt beim IBU-Cup in Sjusjön für Aufsehen. Nach Rang vier im Sprint setzte die 24-Jährige in der Verfolgung noch einen drauf und feierte ihren ersten Sieg.
Das tut der Seele gut!
Lea Rothschopf, die den Cut für die Olympischen Spiele verpasste, sorgt im IBU-Cup in Sjusjön für Erfolgsnachrichten. Die Kuchlerin, die im Sprint Vierte war, stürmte im Verfolger gar zum Sieg.
Die 24-Jährige leistete sich nur zwei Schießfehler und setzte sich 10,2 Sekunden vor der Schwedin Emma Nilsson (0 Fehler) sowie 19,2 Sekunden vor der Französin Sophie Chauveau (3 Fehler) durch.
Die Tirolerin Lara Wagner landete mit vier Strafrunden und 1:24,4 Minuten Rückstand an zehnter Position.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.