Auf Parkplatz

Feuerteufel wütete und fackelte Auto von Frau ab

Kärnten
07.02.2026 07:29
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus.
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus.(Bild: Manuela Karner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Bewusst setzte ein bisher Unbekannter in der Nacht auf Samstag das Auto einer 48-jährigen Klagenfurterin in Brand. Lichterloh ging es in Flammen auf. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt tat ihr Bestes, um den Brand zu löschen.

Was den bisher Unbekannten dazu bewegte, das Auto der Frau in Brand zu setzen, ist Teil der Ermittlungen. Der Pkw stand auf einem Parkplatz bei einer Wohnanlage im Bereich der St. Veiter Straße, als der Feuerteufel zuschlug:

Unter das Auto der Frau stellte er ein Gefäß mit brennbarer Flüssigkeit und setzte so den Pkw in Flammen. Die Ermittlungen zur Identität des Täters laufen.

